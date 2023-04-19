台灣百萬YouTuber蔡阿嘎擁有多個頻道，連老婆二伯、兒子蔡桃貴都有個人專屬頻道，除了有時事討論或推廣家鄉，還能透過影片呈現他們一家人幸福的模樣，相當受到網友喜愛；最近蔡阿嘎的新影片曝光二伯在北港買一棟透天別墅，為了讓家族11口住一起，誇張房價讓台北網友都想哭。
蔡阿嘎Life頻道昨（18日）釋出的最新影片，才一天就登上YouTube發燒影片第一名，內容是他的老婆二伯在雲林北港買下6層樓透天別墅，等到交屋之後，全家人包括蔡阿嘎一家4口、二伯父母、二伯大弟一家4口、二伯小弟，一家11口就可以搬到新家。
二伯大方開箱正在興建和之後要裝潢的房子，地上5層樓和地下1層樓，還特地花100萬元裝電梯直通房間，非常特別又方便；地下一樓有專屬停車場，一樓挑高4米設計，要做溜滑梯給小朋友玩，每一層樓都很寬敞，陽台大到能放充氣游泳池，都讓蔡阿嘎看傻眼。
最後蔡阿嘎和二伯透露，買這棟透天別墅花費差不多2000萬元左右，和在台北買30坪老公寓差不多，讓他忍不住驚呼，「還不來住北港」；二伯隨即也跳出來強調，買透天別墅的錢有向銀行貸款，之後都要準時繳房貸的。
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