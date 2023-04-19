高壓線路遭雷擊 台中大雅停電近1小時搶修中 19:112023/04/19 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市大雅區晚間下起雨來，6時許突然停電，台電表示，高壓線路遭雷擊造成大雅地區停電，目前正在搶修中。(記者爆料網提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中部地區19日至21日受鋒面影響，有短時較大雨勢機率，台中市大雅區晚間下起雨來，6時許突然停電，許多住戶摸黑吃飯，目前停電已約1小時。台電表示，高壓線路遭雷擊造成大雅地區停電，目前正在搶修中。 大雅地區傍晚下起雨來，伴隨閃電及打雷聲，晚間6時10分左右，永和路的高壓電突然掉落，造成大規模停電，住戶只能摸黑用餐，。 台電指出，目前了解大雅停電原因為高壓線路遭雷擊造成，相關停電時間、戶數等資訊，晚點會統計，至於何時完成搶修來電，台電尚未給答覆。 #停電 #台中大雅 #高壓線 #雷擊 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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