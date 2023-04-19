中部地區19日至21日受鋒面影響，有短時較大雨勢機率，台中市大雅區晚間下起雨來，6時許突然停電，許多住戶摸黑吃飯，目前停電已約1小時。台電表示，高壓線路遭雷擊造成大雅地區停電，目前正在搶修中。

大雅地區傍晚下起雨來，伴隨閃電及打雷聲，晚間6時10分左右，永和路的高壓電突然掉落，造成大規模停電，住戶只能摸黑用餐，。

台電指出，目前了解大雅停電原因為高壓線路遭雷擊造成，相關停電時間、戶數等資訊，晚點會統計，至於何時完成搶修來電，台電尚未給答覆。