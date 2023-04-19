華紙（1905）今（19）日宣布，串起上中下游、攜手早餐聯盟，組「全紙回收容器供應鏈國家隊」！自5月起，率先在弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧等四家早餐店，推動100％無塑膠淋膜的紙盒、紙杯等全紙回收容器。台灣一年消耗80億個一次性塑膠淋膜紙容器，台灣早餐外食族約500萬人，替代商機可觀。

華紙纖維材料事業部總座陳瑞和透露，華紙的全紙回收容器行銷歐美澳等國，並獲美國速食業龍頭品牌採用，去年貢獻整體營收5％，今年加大力度在台推廣，營收占比有望成長至1成，長期目標希望拚2成，華紙持續洽談美食、飲料等業者合作。

華紙強調，消費者是推動變革的關鍵驅動力，使用全紙回收容器可發揮減碳效應，降低環境負擔。以台灣早餐外食族500萬人推估，每天即省下15噸二氧化碳排放，一年可為台灣減排5,000噸二氧化碳，回收纖維可再製成相當於1,700萬包再生影印紙的各式環保紙品。

華紙在花蓮、台東、桃園觀音皆有非塑產線，台東一條產線製作紙盒、花蓮條產線製作紙袋、桃園觀音2條產線製作紙杯；如果今年需求成長，不排除再新增產能。