台北新板希爾頓酒店即日起至6月30日推出「呷飽睏飽」住房專案，平日每晚4,699元起，每日限量10間，凡入住此專案之房客，不用趕著早起匆匆吃早餐還可以輕鬆睡到自然醒，上午10點半後再至一樓「SociAbility逸廊」享用雙人份豐盛早午餐，每日提供三種主菜（三選一），菜色依季節變更，標榜天天換著吃，天天都美味。

現代人生活型態改變，同時追求生活品質、效仿國外步調，光是早餐就能從早吃到下午，體驗慢食悠閒時光。根據統計，台灣早餐市場年產值上看兩千億，台北新板希爾頓酒店也觀察到房客晚起和用餐時間延後的需求日趨增多，故決定瞄準商機推出「呷飽睏飽」住房專案搶市。

台北新板希爾頓酒店逸廊團隊設計出誘人食慾又不會過於罪惡的早午餐菜單內容，食材搭配色彩繽紛、份量實在。首先主餐三選一包含墨西哥蔬菜捲、米漢堡、希爾頓限量太陽蛋吐司，其中「墨西哥蔬菜捲」吃得到皮酥脆和新鮮的蔬菜，口感清爽；烤過的「米漢堡」入口卡滋卡滋帶有板烤米香，內餡同樣飽滿且香氣迷人；而「希爾頓限量太陽蛋吐司」更是一口咬下外皮香酥，散發迷人的吐司奶香，再搭配一旁的半熟太陽蛋，更是增添滑潤濃郁口感。

附餐搭配「希爾頓沙拉」以新鮮的野菜田園沙拉搭配帶有微微辛香提味的特製芥子醬，增添香氣與層次風味，另外還有「普羅旺斯爐烤菜」、「低脂雞肉腸」和「煙燻雞肉片」，再附上可無限續杯的各式飲品，在晨光沐浴下慢慢品味美食，讓旅程更加愜意且吃得心滿意足。

「呷飽睏飽」住房專案包含的逸廊早午餐，供應時間為每日早上10點半至下午1點半於一樓大廳逸廊享用。此外，早午餐也開放非專案之房客或外客可加購享用，優惠每套480+10%元，即日起至4月30日止，每日早上9點半至11點期間供應。