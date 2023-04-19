苗栗縣從午後降下滂沱大雨。（謝明俊攝）

苗栗縣從午後降下滂沱大雨，一部大貨車在大雨中不慎翻覆。（謝明俊攝）

苗栗縣從19日午後開始降下滂沱大雨，至晚間7時止，永和山水庫上游集水區的南庄鄉累積雨量有53公釐、明德水庫集水區的獅潭鄉也有26.5公釐雨量，鯉魚潭水庫集水區的泰安鄉及大湖鄉分別有22公釐及16.5公釐的雨量，對水庫蓄水有相當的助益，如果雲雨帶持續往苗栗縣東南區域移動，將有助泰安鄉雪見山區降雨，對鯉魚潭水庫蓄水量將可帶來明顯提升。

根據中央氣象局短時天氣預報，這波鋒面將從19日中午開始，帶來北台地區短時強降雨，果不其然，苗栗縣全縣從午後就開始黑雲密布，強盛雨勢伴隨著雷擊侵襲全縣，至晚間7時為止，降雨量最高的地區集中在苗栗西部沿海地區及苗栗市周邊，其中以苗栗市降雨量最多，高達60公釐。而永和山水庫的集水區南庄鄉有56公釐，三灣鄉也有34公釐，對永和山水庫提供不少進水。

明德水庫集水區的頭屋鄉累積雨量也有57公釐，獅潭鄉則有26.5公釐，可以為明德水庫不到3成的蓄水量拉回3成以上。至於鯉水潭水庫最主要的集水區是泰安鄉大安溪上游流域，有22公釐的累積雨量，大湖鄉則有16.5公釐，卓蘭鎮較少只有9公釐，三義鄉則有31.5公釐。如果降雨能夠維持下去，對水庫缺水旱象可以獲得部分緩解。