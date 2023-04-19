近年真人秀盛行，許多節目為了提高收視率會刻意製造衝突場面，或是讓嘉賓做出特殊舉動，就連戀愛節目都有劇本操縱，英國的一檔戀愛相親節目《裸體吸引力（Naked Attraction）》，讓所有節目嘉賓裸體拍攝，最新片段中嘉賓們裸體上街騎單車，衝擊性畫面引起觀眾的批評聲浪。

英國約會節目《裸體吸引力（Naked Attraction）》會將嘉賓們帶到攝影棚錄製，嘉賓一開始可以穿著衣服，其他被挑選的嘉賓則要裸體站在模糊道具門後，道具門會從下分階段往上揭曉部分身體，每一次往上都要淘汰掉1人，剩下最後兩個人時，來相親的嘉賓需要脫掉全部衣服才能選擇一位約會對象，兩人可以穿著衣服去約會。

這檔節目過去都是在攝影棚內拍攝，嘉賓們全裸的畫面沒有經過處理，直接公開放映，觀眾可以直接看到嘉賓的生殖器官；最新影片中女嘉賓勞拉因為患有糖尿病，表示不滿意自己的身體，於是主持人讓多位嘉賓在公園脫下衣服，並裸體騎腳踏車上路，希望能鼓勵勞拉愛自己的身體，雖然目地是為了鼓勵人們要接受自己，但節目的畫面仍引起不少觀眾憤怒，有網友火大表示：「剛看到節目，我很抱歉，但如果我看到一群裸體的老男人在附近騎車，讓我的女兒看到，我會很生氣」、「這會嚇壞孩子」、「這節目應該要在深夜才能播出」、「這樣裸體真的不違法嗎？」

事實上，在英國裸體並不違法，除非裸體行為是為了蓄意造成別人的困擾或驚嚇，倫敦夏日還會在街上舉辦裸體腳踏車騎行活動，有些人覺得是解放身體，有些人則覺得太過裸露，雙方爭論不休。有人向英國通訊管理局投訴後，英國通訊管理局表示節目沒有違反規定，給予不調查處分。