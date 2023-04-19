縣長徐榛蔚今天到台泥DAKA再生資源利用中心，了解垃圾焚化作業流程。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

台泥與花蓮縣政府簽定的垃圾焚化處理廠BOO案，將在7月試營運，每日最高可處理 200 噸垃圾，成為全台第一個利用水泥窯高溫協同處理地方垃圾，並透過垃圾資源再利用達成減碳的指標案例。

花蓮縣長徐榛蔚今天率縣府團隊，同行有立委傅崐萁服務處執行長林宗昆、議員金淑敏、林玉芬等人前往台泥DAKA再生資源利用中心，考察氣化爐及相關設施建造進度，確認今年7月開始試運轉的時間與處理做業流程等，屆時能有效解決花蓮縣家戶垃圾堆置問題。

縣環保局說，花蓮縣去年每日產出垃圾量約為174噸，除了部分鄉鎮有垃圾掩埋場外，以往大多數是轉運到宜蘭利澤焚化爐處理。自2020年底利澤焚化爐開始減收花蓮垃圾後，造成花蓮的垃圾場大爆滿，垃圾處理問題迫在眉睫。

徐榛蔚談到，縣府與民間機構攜手合作，在處理棘手的垃圾問題的同時，也協助在地發展觀光及提高就業機會。最重要的是盼望身為地球一份子的我們都能夠從自身做起，減少垃圾量，保護環境，讓永續成為生活的一部份。

環保局表示，花蓮縣政府與台灣水泥股份有限公司合作興建「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，於2021年動工，透過廢棄物資源化替代原料與燃料及縮短垃圾轉運路程可減少碳排，預計每年可減碳超過4萬噸。

為讓資訊透明，台泥並將在 DAKA 園區設置 24 小時數據看板供外界檢視，以及設立環保電話專線傾聽民意。

台泥也說，未來台泥公司同時將規劃多種寓教於樂的生態體驗館及生態教育場域，並將空氣檢測數據公開於DAKA園區，使水泥窯協同處理廢棄物的流程透明化，讓民眾更加安心。