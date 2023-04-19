台灣訪騙資訊滿天飛，根據調查，台灣的大專生群有85％表示「自信能分辨詐騙資訊」；但接受調查的同一群大專生，卻有超過四成的大專生本身、或親友有經歷詐騙損害！

此份調查為台灣金融研訓院與年輕人最愛使用的社群平台Dcard合作，實地了解大專生族群的金融素養現況。調查單位指出，調查結果顯示，超過一半的大專生金融知識的了解程度不足，對於分辨詐騙資訊，有61.1％受調者認為「還算有自信」，23.1％回覆「非常有自信」，等同近85％表示「自信能分辨詐騙資訊」，不太有自信的占比僅約14.8％。

調查單位金研院表示，再就同一族群調查有無詐騙受損的經驗，42.9％表示 「有」，57.1 ％表示 「沒有」；反映出，網路世界中訊息紛雜，許多年輕族群已因為親身經歷、或身邊親友的慘痛詐騙經驗，才能獲取寶貴的一課。

此項財金知識大調查為台灣金融研訓院延續《2022 台灣金融生活調查》的發現：20至29歲的年輕族群是金融風險抵抗力唯一退步的世代，其中最關鍵的原因來自金融素養的低落。此次調查顯示，大專生對金融服務與消費保護不夠了解的程度將近六成，尤其生醫、建築學群甚至是約七成，都表示不太了解或完全不了解。

此外，超過一半的大專生自覺金融知識的了解程度不足，最常從新聞雜紙網站及親友中獲取金融知識。金研院指出，金融素養不足將直接影響金融行為的決策能力，包括衍生更多借貸、財富短少、更高的金融服務費用、不明智的投資活動、債務問題及無法充分理解金融服務契約等，甚至導致個人的財務危機。