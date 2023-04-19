勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）在季後賽首輪G2踩踏國王前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）引起爭議，這也是勇士王朝首度在季後賽陷入0勝2負的危機。格林的踩人事件從技術犯規、二級惡性犯規一路升級到禁賽1場，他將無法在G3的主場賽上陣。

TNT球評「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）似乎覺得格林的行為沒什麼，「如果我身處那個情況，也會做和格林一樣的事，我真的會做。我的腳被抓住，我若還繼續往前跑，那我會跌倒，我得先擺脫對方，他若阻礙我，就會被我踏下去。」

老搭檔巴克利（Charles Barkley）開玩笑說：「你何不躺在地上讓我踩一腳？」歐尼爾指出那種情況除了踩下去也沒別的方法甩脫，但巴克利說只要繞路就可以了。

巴克利的原則是絕不讓人從他身上跨過去。2016年總冠軍賽G4，騎士隊詹姆斯（LeBron James）跨過倒地的格林，遭到格林攻擊下體，格林被禁賽1場，巴克利那時評論說：「當一個人從你身上跨過去，你就有正當權利去爆他的蛋。」

拓荒者球星利拉德（Damian Lillard）推文聲援格林，他認為格林只是要保持平衡才會踩上去。然而格林的動作看起來過於暴力，這是非常不良的示範，一般初犯不會被禁賽，但是格林有前科，聯盟高層仍決定將他禁賽1場。