每年4月25日為世界企鵝日，屏東海生館為讓民眾更關注企鵝生態及海洋保育議題，將於22日（世界地球日）與25日（世界企鵝日）推出限定版的夜宿行程，除讓遊客可以了解各種企鵝小知識外，還能近距離觀察企鵝蛋，夜宿當晚更有海生館大明星驚喜現身，陪伴度過2天1夜難忘時光。

屏東海生館指出，源自於美國設立於南極羅斯島上的麥克默多研究站的科學家長年觀察到，阿德利企鵝每年都會選在4月25日大舉往北遷徙覓食，因此選定這天訂為世界企鵝日，藉此呼籲全球民眾關注這群可愛但每年數量急遽銳減的海洋生物。

為此，做為復育企鵝有成的屏東海生館，也要讓民眾更關注企鵝生態及海洋保育議題，因而將在22日（世界地球日）與25日（世界企鵝日）推出限定版夜宿，加入特別體驗內容。

導覽員說，每年8到12月為企鵝的繁殖季節，而繁殖季節一過，企鵝就需要褪下原有的羽毛，生長新的羽毛，稱為「換羽」，而夜宿的遊客可挑選喜愛的羽毛製作屬於自己的企鵝羽毛瓶，此外，夜宿限定區域中還將展示難得一見的企鵝蛋與企鵝標本，並在活動行程中加入各種大大小小與企鵝有關的生物小知識。

導覽員強調，最驚奇有趣的是，海生館的海洋大明星們會不定時出沒在夜宿活動行程中陪伴夜宿來賓，令人為之瘋狂，盼透過不同的體驗內容，讓參加活動者更加深對企鵝的認識，並學習從自身開始行動，為守護這片海洋、甚至是地球環境貢獻一份心力。