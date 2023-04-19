修杰楷與六月、隋棠、禾浩辰出席《親愛壞蛋》首映會。（粘耿豪攝）

賈靜雯正在大陸錄製《乘風破浪的姐姐4》，還貼出睡倒在機場座位區的照片，另一半修杰楷19日出席三立、TVBS新戲《親愛壞蛋》首映時，被問及此事，心疼地說「辛苦了」，表示知道她這次真的比較辛苦，拍攝時間很長，較少有時間跟小孩視訊，連跟他都很少通到電話，不過他覺得滿好的，這麼多人一起錄製節目，感情一定很不一樣，只是真的很辛苦。

他說幸好小孩沒有適應的問題，因為她們已經很習慣爸爸媽媽兩個當中有一個人如果出去工作，另一個就會在家陪她們，「她們一定是給媽媽帶比較開心，因為她們不喜歡我管她們，我很愛唸！」

修杰楷與六月劇中已經有名無實的夫妻，他表示平常夫妻之間如果有爭執，他的原則就是「老婆永遠是對的」，也會說「對不起」，但如果對方不開心，他一定要問出到底有什麼問題、一定要講出來，問題不能留過夜，一定要說開，無法接受冷戰，當討論完、生完氣就承認「我不對」，有時候小孩看到兩人不講話，還會出來「勸架」，「會故意問說可以看電視嗎？或裝乖自己看書、畫畫」。六月也笑說，女兒如果看到她生氣，還會故意拿她愛吃的蜜餞，叫媽媽不要再生氣了。

禾浩辰也覺得自己和修杰楷一樣，認為「老婆永遠是對的」，如果吵架，他會做一桌菜，兩人坐下來好好的把問題找出來，笑說「女人看到美食、美酒就會心軟一半」。