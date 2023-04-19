大陸氣質女神劉詩詩2015年和吳奇隆結婚後，育有一子步步，而她也把重心放在家庭上，影視作品大減，不過她仍會出席各種活動，今（19日）她出席代言品牌的活動，生圖在網路上瘋傳，好狀態讓網友全看傻。

劉詩詩今出席代言品牌的活動，穿上綠色襯衫搭白色長裙的她，一頭長髮披肩，氣質典雅出眾，在路人沒濾鏡和美顏的鏡頭下，依舊狀態超好，不僅皮膚白皙緊緻無瑕疵，身材也沒走樣，完美體態讓網友都驚艷不已。

劉詩詩生圖依舊狀態超好。（圖／取自微博）

「好美，美到失語」、「生圖的神」、「真的獨一無二的美麗」、「怎麼可以做到狀態那麼好啊」、「好偉大的一張臉」。劉詩詩和吳奇隆結婚8年感情依舊恩愛如昔，但卻屢遭衰傳婚變，讓吳奇隆也忍不住發律師函、秀婚戒，夫妻倆更共同聲明「我們一直都很好」大動作澄清。

上月10日是劉詩詩36歲生日，因她手上沒戴婚戒，加上吳奇隆也沒有留言祝賀，婚姻狀況再次引發熱議，但夫妻倆懶理傳言，低調帶著萌兒現身台北市中山區某餐廳，替劉詩詩開慶生會，用行動打破謠言。