嘉義基督教醫院斥資上億元，率先於雲嘉地區打造複合式手術室，啟用半年手術累計已破百例，主要運用在神經外科、胸腔外科、骨科、心血管外科及整形外科，嘉義外科部主任神經外科醫生孫瑞明形容，傳統手術醫生用眼睛瞄準，就像狙擊手，不管是病人或醫生都存在手術風險，透過複合式手術室，一站式的手術環境，可精準定位、電腦導航，縮短手術時程，達到「傷口小、破壞少、恢復快、更安全」的精準醫療服務，快，很準！
嘉基院長姚維仁表示，嘉基複合式手術室自去年10月啟用至今，已順利完成超過100台手術，涵括神經外科37例、胸腔外科40例、骨科23例、心血管外科8例及整形外科2例，共計108例，另複合式手術室也是處理重大外傷秘密武器，對於需要跨團隊多科共同診治的重大外傷病人，能同時提供各科所需影像，減少病人從手術室移動至血管攝影室的風險，有助於加強重大外傷的處置能力，讓雲嘉地區民眾的安全與健康更有保障。
孫瑞明表示，在複合式手術室中的多軸式3D攝影導航定位及日益成熟的微創手術技術下，可協助醫師在手術過程中做出精準、即時性判斷，大大提升脊椎手術的安全性及成功率，是病患及醫護人員的福氣。
來自高雄市70歲高姓老翁因年輕時從事重複彎腰負重工作，出現脊椎退化、腰痠背痛，痠麻脹痛感延伸至臀部及大腿，站立、走路不到2分鐘就感到下肢無力，連上廁所、洗澡都有困難，日前專程北上到嘉基就醫，檢查發現是脊椎狹窄壓迫神經所致，孫瑞明評估建議用微創腰椎顯微手術治療，手術運用最新複合式手術室與導航系統，術後隔天老翁就能下床活動，疼痛問題完全緩解，術後還能從事喜歡的登山健行，十分開心。
孫瑞明說，術前先做精準定位掃描，手術中第二次確認評估，完成手術時，再做最後掃描確認，降低手術過程中，病患需反覆進出開刀房與影像檢查的感染風險，加上病人失血量少，傷口小，可快速恢復健康，加上有導航系統的協助，大幅度縮短手術時間約2至3小時，以及手術的安全性。
孫瑞明指出，複合式手術室是整合了影像設備、生命支持系統等多種高科技設備，建構成一個更精確、安全的手術執行環境。除脊椎微創顯微手術、創傷性腦損傷、腦瘤以外，任何需要高度精確的定位手術，都能藉即時高清晰度影像監控，讓醫生清楚看到病灶，精準定位規畫手術路徑，降低周邊血管及神經組織損傷的機率，減少併發症的發生，還可以監控患者生命徵象，創造更佳的醫療成果。
另像早期肺癌治療，孫瑞明說，複合式手術室可減少術前電腦斷層定位的等待期間、病患轉送的不便、氣血胸造成的風險等，對於嚴重外傷病患，可同時進行血管栓塞與搶救手術，減少病患於導管室、手術室之間移動風險，大幅爭取黃金治療時間。
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