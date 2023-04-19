嘉義外科部主任神經外科醫生孫瑞明解說複合式手術室的環境和作業模式。（呂妍庭攝）

嘉義外科部主任神經外科醫生孫瑞明指複合室手術室一站式的手術環境，可精準定位、電腦導航，縮短手術時程。（呂妍庭攝）

嘉義基督教醫院斥資上億元，率先於雲嘉地區打造複合式手術室，啟用半年手術累計已破百例，主要運用在神經外科、胸腔外科、骨科、心血管外科及整形外科，嘉義外科部主任神經外科醫生孫瑞明形容，傳統手術醫生用眼睛瞄準，就像狙擊手，不管是病人或醫生都存在手術風險，透過複合式手術室，一站式的手術環境，可精準定位、電腦導航，縮短手術時程，達到「傷口小、破壞少、恢復快、更安全」的精準醫療服務，快，很準！

嘉基院長姚維仁表示，嘉基複合式手術室自去年10月啟用至今，已順利完成超過100台手術，涵括神經外科37例、胸腔外科40例、骨科23例、心血管外科8例及整形外科2例，共計108例，另複合式手術室也是處理重大外傷秘密武器，對於需要跨團隊多科共同診治的重大外傷病人，能同時提供各科所需影像，減少病人從手術室移動至血管攝影室的風險，有助於加強重大外傷的處置能力，讓雲嘉地區民眾的安全與健康更有保障。

孫瑞明表示，在複合式手術室中的多軸式3D攝影導航定位及日益成熟的微創手術技術下，可協助醫師在手術過程中做出精準、即時性判斷，大大提升脊椎手術的安全性及成功率，是病患及醫護人員的福氣。

來自高雄市70歲高姓老翁因年輕時從事重複彎腰負重工作，出現脊椎退化、腰痠背痛，痠麻脹痛感延伸至臀部及大腿，站立、走路不到2分鐘就感到下肢無力，連上廁所、洗澡都有困難，日前專程北上到嘉基就醫，檢查發現是脊椎狹窄壓迫神經所致，孫瑞明評估建議用微創腰椎顯微手術治療，手術運用最新複合式手術室與導航系統，術後隔天老翁就能下床活動，疼痛問題完全緩解，術後還能從事喜歡的登山健行，十分開心。

孫瑞明說，術前先做精準定位掃描，手術中第二次確認評估，完成手術時，再做最後掃描確認，降低手術過程中，病患需反覆進出開刀房與影像檢查的感染風險，加上病人失血量少，傷口小，可快速恢復健康，加上有導航系統的協助，大幅度縮短手術時間約2至3小時，以及手術的安全性。

孫瑞明指出，複合式手術室是整合了影像設備、生命支持系統等多種高科技設備，建構成一個更精確、安全的手術執行環境。除脊椎微創顯微手術、創傷性腦損傷、腦瘤以外，任何需要高度精確的定位手術，都能藉即時高清晰度影像監控，讓醫生清楚看到病灶，精準定位規畫手術路徑，降低周邊血管及神經組織損傷的機率，減少併發症的發生，還可以監控患者生命徵象，創造更佳的醫療成果。

另像早期肺癌治療，孫瑞明說，複合式手術室可減少術前電腦斷層定位的等待期間、病患轉送的不便、氣血胸造成的風險等，對於嚴重外傷病患，可同時進行血管栓塞與搶救手術，減少病患於導管室、手術室之間移動風險，大幅爭取黃金治療時間。