行政院推動六部會組織改造，草案正在立法院審議，除增設三級機關外，政府也推動部分首長「常務及政務雙軌制」，除由常任文官擔任外，也將允許政治任命。國民黨台北市議員張斯綱今( 19 日)痛批，文官體制的重點就是不問顏色、只問專業，若未來用人、做事都要被「黨意」影響，會動搖國家基礎，恐讓整個國家運轉都崩壞。

依據行政院提出的改組法案，若三級機關組織法明定雙軌制，整體政務官數量將增加，經濟部的產業發展署、能源署、中小及新創企業署，還有交通部觀光署，署長任用可採雙軌制。

張斯綱今日在《國民大會》節目中表示，三級機關的司長和獨立單位的署長、局長，是很多常任文官都希望能達到的位置，這也是首長在做決策時，最專業的參謀和訊息來源，如果讓專業的單位都被政治任命填充，未來署長、局長都會被政治色彩影響，只會做出符合上意、符合黨意的決策。

張斯綱指出，文官體制最重要的價值就是「不問顏色、只問專業」，包括經濟部能源局局長(改制後為能源署署長)等等，過去都是由文官升任，有良好的學經歷，也都會持續精進自身職能。若未來改由政治任命，難道要讓反核、廢核的人帶領能源署，有關核能的議題全部都打入冷宮嗎？

張斯綱強調，這是攸關國家基礎的大問題，若很多問題都要政治考量、被政治影響用人的話，根本就無法做出公正的裁斷，整個國家的運轉恐怕都會崩壞。