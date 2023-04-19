聯碩能源公司標得高雄「智昌複合式立體停車場標租案」，將投資3億元興建日間照顧中心、便利商店及活動中心多元資源整合立體停車場，並加建800Kw的太陽光電設施，預定2025年完工啟用，擴充楠梓地區公共服務機能。

位於楠梓區智昌街與民昌街口的平面停車場，19日在高雄副市長林欽榮的見證之下，由高雄交通局長張淑娟與聯碩能源董事長周鈺展，完成「智昌複合式立體停車場標租案」的簽約。

聯碩能源董事長周鈺展簡報指出，聯碩能源得標「智昌複合式立體停車場標租案」，將投資3億元，興建日間照顧中心、便利商店及活動中心等，此外，也將設置容量達800Kw的太陽光電，每年預估發電量為93.1萬度，相當於230戶家庭的全年用電，並能減少46.8萬kg/年的二氧化碳排放量，響應高市府刻正推動的淨零減碳及再生能源政策。

高雄副市長林欽榮表示，該案從去年4月27日高雄市都委會審查通過之後，高市府透過都市計畫，整併既有停車場用地鄰接的廣場用地、道路用地，讓原有停車場用地，提供加值服務，轉型成為便利公共停車，同時兼顧里民照顧及市民休閒運動功能的多功能場域，至今4月19日簽約儀式，不到1年的時間，即有初步成果，顯示高市府對於地方的需求，十分重視且有效率的快速回應。

他說，完工後的「智昌複合式立體停車場」，將有效擴大服務量能，提供123格小型車停車位、132格機車停車位，並且增闢出廣達160坪的社區活動廣場、60坪的里民活動中心、41坪的休閒商店街，並有能夠服務約30位長者的60坪日間照顧中心，目前洽談中的926坪羽球館，預計將新增14面羽球場，同時，高市府也將投入1,190萬元經費，改善東側0.75公頃國昌公園的環境空間營造，將成為社區休憩生活的新核心。

高雄交通局長張淑娟表示，聯碩能源公司也正與世界級羽球團隊，洽談合作經營羽球館，打造一座兼具里民照顧、市民休閒運動、以及培養運動選手功能的場館，同時滿足市民生活、休閒活動與停車需求。

林欽榮指出，該案每年將有321萬元租金收益，將挹注市庫收入，同時，減少過往維護管理的費用支出，是真正透過公私協力的合作模式，照顧地方民眾需求的示範案例。