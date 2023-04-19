法國近日全國各地出現不滿總統馬克宏年金改革的浪潮，示威抗議已持續將近1個月未歇。有「法國蜘蛛人」之稱的徒手攀爬名家羅伯特（Alain Robert）週三（19日）也以自身強項對街頭群眾表達相挺之意，他徒手爬上巴黎市一棟38層樓的大廈，以此呼籲馬克宏「清醒」、「腳踏實地」。

「法國蜘蛛人」羅伯特60歲了，19日徒手攀爬商業大樓。

「法國蜘蛛人」羅伯特2021年9月在巴黎攀爬高樓之前受訪。（資料照／美聯社）

羅伯特現年60歲，他在沒有安全網、未套安全吊帶的情況下，只穿了攀登服與攀登鞋，徒手爬上巴黎市商業區拉德芳斯（La Defence）一棟名為Tour Alto的摩天樓，樓高150公尺。

開始攀登之前，他向路透社記者表示：「我來這裡是為了向那些反對退休改革法案的人們表達支持。我要在沒有安全網的情況下攀樓，就是為了告訴馬克宏（Emmanuel Macron），要清醒過來、腳踏實地。」

羅伯特把這場攀爬行動命名為「人民」（The People）。他說，這幾年新冠肺炎大流行造成收入大減，再加上馬克宏這波退休金改革，這代表他必須繼續工作好長一段時間，繼續爬高樓。

羅伯特未拉安全網、未穿戴安全吊帶，徒手爬上38層樓。（圖／美聯社）

羅伯特19日成功攀上巴黎商業區摩天樓Tour Alto，高舉雙手揮舞。（圖／路透社）

羅伯特此前已在全球攀登超過150棟建物，包括位於杜拜的全球第一高樓哈里發塔（Burj Khalifa）、巴黎的艾菲爾鐵塔、舊金山的金門大橋。

馬克宏提出的退休金改革是競選總統連任時的政見，目的在於避免退休金破產，要把法國人的退休年齡以每年延後3個月的速度從62歲延到64歲；法國年金法條原規定1973年後出生的勞工2035年起須扣稅滿43年方可領到完整退休金，馬克宏新規劃提前到2027年實施；公務員與國家機構員工享有的特殊退休金制度，改革後也將走入歷史。

改革方案出爐後引發法國各大工會串聯罷工抗爭，過去幾個月街頭示威此起彼落。憲法委員會（Constitutional Council）上週批准馬克宏的改革計畫，馬克宏隔天火速簽署頒布成法，工運界醞釀持續抗爭。