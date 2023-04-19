桃園現有12座噪音照相科技執法設備。(蔡依珍攝)

桃園市改裝車釀夜間噪音氾濫，不分黨派、不分區域議員都稱自己轄區是「飆車天堂」。桃市府將推「靜桃計畫」，6月起對全市50處飆車噪音熱點跨局處強力稽查，從每周3次擴大到每天聯合稽查，也會增購12組聲音照相科技執法設備，以1區配置3組設備為目標，經發局也會加強輔導汽機車行合法經營，現有12套噪音取締改為固定連續15日布點，另也會向中央反映研修法規加重罰則，還民眾環境安寧。

環保局今赴議會工作報告，多名市議員要求市府加強車輛噪音聯合稽查，副市長蘇俊賓表示，市長張善政上任後非常重視噪音對市民生活影響，持續研議改善方案，為提高稽查效果，市府預計6月推出「靜桃計畫」，啟動跨局處聯合執法，針對全市約50處飆車及車輛噪音熱點強力稽查，務必維護民眾生活品質與環境安寧。

環保局表示，「靜桃計畫」預計今年6月開始強力執法取締，包括原本每周3次擴大到每天聯合稽查取締噪音車輛勤務、增購聲音照相科技執法設備及通知到檢用設備12組、增加警察路邊臨檢勤務通報到檢、經發局加強輔導汽機車商業合法經營、整合跨局處資源強力執法，讓飆車族不能心存僥倖。

此外，針對違法改裝擾民問題，市府將於噪音車輛常出沒約50處重點路段優先執法，如桃園區中路重劃區、小檜溪重劃區，八德區八德擴大重劃區、公園路，平鎮區環南路、中豐路，龜山區萬壽路、大坪頂地區，蘆竹區奉化路、中山路、大園區大觀路、新屋區中山東路、楊梅區瑞溪路、觀音區文化路、龍潭區中豐路和重機騎士最愛的台七乙線和羅馬公路等路段優先執法，藉由各項措施落實噪音車輛管制，加強改裝車輛攔檢取締。同時將針對改裝車輛通知車主改善後至環保局的噪音車定檢站到檢，要求車主直至完成改善為止。

環保局表示，因應噪音車輛具高移動、不連續性、不易取締特性，環保局今年已將現有12套移動式科技執法設備進行優化，提升行動通訊影像傳輸、遠端監控管理、電池續航力等功能。並改為固定式連續多日（至少15日）執行方式，以陳情熱點路段優先，機動調整布設點位，未來會在各區不定期、不定時輪替執法位置。

桃園市科技執法110年告發89輛、111年成長3倍告發272輛、112年度1至3月已告發136輛，3個月告發件數已達去年全年件數的一半。未來會以1區配置3組設備為目標，今年起陸續增購聲音照相科技執法設備，建構噪音車科技執法稽查網絡。

同時搭配跨局處的聯合查緝，執行環警監聯合稽查攔檢作業。桃園已連續6年取締成效全國第一，共攔檢1萬4927輛、告發8420輛，告發率56.4％，裁罰金額1832萬8500元。今年1至3月執行39場，攔檢536輛，告發350輛，告發率65.3％，裁罰金額79萬8300元。

環保局將持續強化噪音車輛管制作業，並積極添購科技執法設備，橫向聯繫相關單位，並向中央反映研修法規加重罰則，以最快速度提升桃園市管制執法量能與成效。