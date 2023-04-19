德國最終決定關閉掉最後3座核電廠，緊接而來的就是漲電費，其中以德國人口最多的北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）的衝擊最大，成千上萬消費者不得不承擔更高昂的電費，德國主要電力公司意昂集團（Eon）宣布將在6月1日提高電費價格， 該司的一位發言人證實，北萊因-西發利亞邦部分地區，新的工作電價為每度電49.44歐分（約新台幣16.58元），對於平均用戶而言，將一口氣增加約45％的費用。

This chart highlights that the energy of the 3 shutdown nuclear power plants in Germany has been replaced mainly by coal-fired power plants and that Germany now imports more energy. pic.twitter.com/ZQTxFcxlbm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 17, 2023

據德國《萊茵郵報》（Rheinische Post）近日報導，一個小型的3人家庭在基本的影響：他們必須支付2125歐元（近新台幣71043）的電費，以支持小家庭的平均每年4000度的用電量。德國消費者權益保護組織示警，其中能源專家佛格勒（Amelie Vogler）表示：「意昂宣布的電價漲幅太大了吧，這對公民來說尤其令人惱火，因為自從一段時間以來，能源價格在期貨市場上一直在下降。」

此外，德國聯邦政府引入的「緩衝措施」只能稍微緩和這種價格震盪。佛格勒解釋：「基本上，政府的電價凍漲措施當然能夠抑制漲幅，但消費者仍必須支付20％的使用量，並且必須支付高昂的新價格。」政府的強制凍漲的限制措施將去年用電量的80％價格在每千瓦小時40歐分（約新台幣13.37元）以內。

意昂為這次漲電費辯護：「我們在能源危機期間把昂貴的採購成本承擔下來，最終一定會反映在客戶上。」意昂並非個案，自今年年初以來，北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）已有98家能源供應商漲了電費，平均漲幅也是45％，

消費者中心聯合會（Bundesverband der Verbraucherzentralen）解釋。民眾投訴越來越多：僅今年1、2月，有關電費調漲的消費者投訴就增加了56％。已經有超過1,000件投訴提交給聯邦卡特爾署（公平交易委員會），卡特爾署主席蒙德（Andreas Mundt）表示：「在數千家擁有各種價格的供應商中，找出不良的供應商並不是一件簡單的事。」