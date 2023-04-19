環泥（1104）總經理侯智升19日表示，子公司利永環球科技發展的「超薄型感測器」，已打入元太科技（8069）互動式智慧貨架系統供應鏈，目標今年下半年能正式出貨。並應用到海外醫療與長期照護市場，目前已與美國公司合作，初期先滿足美國數萬床的市場需求。

本業上，環泥董事長侯博義指出，環泥預拌混凝土以南部市場為主，在廠辦科技建案的成長下，手中訂單量無虞，對今年成長力道審慎樂觀。

至於位於高雄的20多萬坪土地，環泥已規劃6年開發計畫，目前正進行都市計畫變更程序申請中。

環泥指出，超薄型壓力感測器，可監測貨架上商品數量異動，讓零售業者可依即時銷售情況，調整商品優惠組合促銷或推廣，可降低商品盤點的工作負荷，減少人力成本。

侯智升表示，利永環球的「超薄型感測器」搭配元太的智慧貨架系統，其電子標籤出貨目標為1億片，利永環球期待「超薄型感測器」初期也能出貨到1,000萬個以上。

利永環球的「超薄型感測器」，過去原本僅應用在高科技廠房的生產線上，目前已有美國手機製造商利用這項技術進行產品檢測，國內也有幾家面板廠以利永環球的感測器，在其製程上進行壓力檢測。

「超薄型感測器」應用已朝多元化進行，侯智升指出，近年來利用已積極朝3C、運動、醫療、穿戴應用領域發展，連智慧家俱、智慧床及汽車座椅都已在與國際公司展開合作，未來「超薄型感測器」市場將無限擴大，任何可以減少人力的應用，都是壓力感測可以發揮的市場。

2022年營收、獲利都創新高的環泥指出，手中預拌混凝土的訂單能見度已達200萬立方米以上，今年力拚營收獲利再創高峰。

位於高雄路竹的20多萬坪土地資產，環泥指出，目前已進入6年計畫的第三年，並二路進行送件環評審查及都市計畫審議中。未來開發方向則要配合整個高雄市捷運發展及整體市地規劃來定。