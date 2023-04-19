警界對於政府有意將警察打造成第二陸軍，有極大反彈。（取自警政署臉書）

國軍在外、離島已部署雙聯裝刺針飛彈，強化防空戰力。（本報資料照片）

近來對於政府加強關鍵基礎設施維護，是否在警政署增設保安警察第八總隊（保八總隊），且讓「刺針飛彈」成為警局配備，引起相關討論。3月底時，行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌都相繼回應指出，一切都還在討論，具體事項會等拍板以後再向外界說明。

不過警界對於蔡政府「平戰轉換」，有意將警察打造成「第二陸軍」，有極大反彈，痛批當初年金改革把警察退休金大砍一刀，如今卻要求平戰轉換，反問那是否將警察退休待遇、撫卹比照軍人？

尤其警察被視為一般公務人員，最近還飽受公務人員服務法、釋憲785號對於服勤時數的嚴格管控，早已怨聲載道，人力、超勤時數這些問題不解決，蔡政府又橫生一個「保八總隊」的議題，警界從上到下都在不滿。

況且，所謂國家關鍵基礎設施的護衛，部分本來就屬保二總隊執掌，警界質疑，若要強化守備，為何不擴編保二，卻要成立保八？更別提保安警察目前正抽調警力在支援各警局，以避免部分縣市警局得面臨「聯合執勤」的狀況，內政治安都還難以兼顧，卻要平戰轉換，成為第二陸軍？搞得警界人心惶惶。

2017年公教年金改革，警察退休待遇比照一般公務員，都被大砍一刀。前內政部長徐國勇去年10月在立法院接受質詢，被問到否願意修法，把警察退休福利比照軍人，徐國勇當時表示，包括總統在內都願意跨部會協商討論解決。

至於保八總隊的討論，行政院副院長鄭文燦上月底表示，關鍵基礎設施的防護必須要提升等級，包括人員、場域、設備，也包括水電、通訊跟網路，整體提升計畫都在討論跟進行中，具體事項會等拍板以後再向外界說明。

內政部長林右昌也指出，表示相關單位認為有提高油水電、通信等設施維安必要，所以有在思考提高相關維安層級，至於是不是保八，都還在討論研議當中。