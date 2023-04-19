台灣唯一五度蟬聯米其林三星的台北君品酒店「頤宮」中餐廳，攜手中華航空設計推出「高空三星私房食藝」機上餐，由頤宮中餐廳行政主廚陳偉強親自操刀設計菜品，包括精緻前菜、主食、甜品到點心共10款頤宮經典美味，4月21日起將在華航歐洲、美加航線全艙等供應，不論是豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的旅客，都能高空體驗三星名廚打造與眾不同的味覺新饗宴，不僅體現雙方「尊寵客人」的服務精神，更希望能夠提供每一位旅客舌尖難以忘懷的旅行體驗。

雲品國際董事長盛治仁表示，雲品長期致力於推動企業ESG永續發展，頤宮中餐廳更獲得了AMOT食材溯源三星餐廳認證，以永續、安全、完整透明的食材足跡讓消費者更加安心，這也和全球航空產業 ESG 標竿-華航堅持「永續、環保、在地」的理念相同，開啟了雙方這次合作的契機。

盛治仁說，頤宮期許能成為機上餐飲的開拓者，提供乘客在經濟艙也能享用三星美食作為航空產業全新標竿，不只經濟艙餐點美味升級，也為豪華商務艙特別設計不同私房餐點，主廚團隊們經過無數次溝通與試菜，才完美復刻頤宮三星美味，同時秉持雙方待客如賓精神，讓全球旅客們領略台灣頂級美食之魅力。

華航總經理高星潢表示，創造旅客最大滿意度，一直是華航努力追求的目標，華航相當榮幸能與君品酒店頤宮中餐廳合作，首創台灣米其林三星餐點全艙等供應，只要搭乘華航歐美航線，經濟艙也能品嚐頤宮三星級美味，期待給旅客耳目一新的餐飲體驗。華航身為全球航空產業 ESG 標竿，除了指標性米其林星級餐廳，也積極尋找選用在地食材、善盡企業社會責任的合作夥伴，而獲AMOT食材溯源三星餐廳認證的頤宮同樣重視環境友善，長期推動ESG發展，雙方攜手透過料理將對永續經營的堅持傳達給每位搭機旅客。

君品酒店頤宮中餐廳由具有深厚粵菜功夫的行政主廚陳偉強領軍頂尖廚藝團隊，五度拿下米其林三星殊榮，並以紮實的粵菜融合川菜、台菜廚藝技法，勇於在傳統菜色中創新滋味，以繁複烹調手法，獻上細膩美味的廣式佳餚，深獲饕客喜愛。行政主廚陳偉強為華航打造的機上餐-「高空三星私房食藝」，不僅是頤宮常客青睞的經典私房粵菜，更是主廚兒時記憶的美好味道，搭配的前菜、甜品與點心也都費心設計，就是要讓各艙等旅客即使身處高空也能體驗頤宮三星美食饗宴的尊榮感。

經濟艙主菜「薑蔥滑雞煲飯」是款道地的廣東佳餚，雞肉鮮美滑嫩，以薑、蔥爆香，噴香米飯淋上主廚特調煲飯醬汁，雞滑味濃，香氣十足，讓人回味無窮。豪華經濟艙主菜則為「荷葉臘味蒸雞飯」，將飄香四溢的臘肉、細嫩多汁的雞肉、彈牙的糯米飯與冬菇等佐料精華，包進清香的荷葉中，米粒浸潤著臘味的香氣與油脂，甘香味美。

豪華商務艙餐點，則由「糖芋頭」、「口水雞」、「香滷蓮藕」及「陳醋蘿蔔」等精緻前菜作為序曲，「糖芋頭」精選口感綿密芋頭，以慢火費心蜜製入味，入口即化的甜蜜滋味，令人愛不釋口；經典四川菜「口水雞」以辣椒紅油為醬汁基底，雞肉細嫩，香辣帶著順口的麻辣後勁，十分開胃；而滋味甜脆清爽的「香滷蓮藕」及「陳醋蘿蔔」，前者主廚以十多種中藥材與香料調製獨門滷汁醃滷而成，後者則以特調糖醋水醃製，工序多又重刀工，都是看似簡單，實則費工的功夫小菜。

豪華商務艙主菜提供兩款暖心又暖胃的廣式湯麵餐點-「芋頭鴨絲米粉」、「蝦籽雲吞撈麵」，首波推出「芋頭鴨絲米粉」是道融入台灣在地食材，以芋頭取代原有雪菜的創新之作，用鴨架骨熬煮鮮甜高湯，搭配蝦米、香菇及油蔥酥爆香堆疊的香氣，芋頭鬆甜、鴨肉香美碰撞出絕妙的滋味。隨季節更迭，主菜選項則換「蝦籽雲吞撈麵」，每顆餛飩裡滿滿甜美蝦仁，用料紮實，餛飩皮薄卻能鎖住內餡湯汁精華，層層遞進的滋味，配上口感Q彈的麵條，及熱騰騰的美湯，十分療癒身心。

豪華商務艙甜點「腐竹薏米糖水」與點心「酥皮焗叉燒包」，更是不容錯過的廣式經典，前者口感清香嫩滑，豆香迷人，讓旅客在機上品嚐也能滋養美顏。後者奶酥外皮酥脆香甜，搭配微鹹軟嫩的叉燒內餡，唇齒留香，念念不忘。