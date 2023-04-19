南韓啦啦隊女神李多慧於14日在中職初登場應援，吸引大批民眾至現場朝聖，誰料竟遭質疑刪除在台限時動態引發討論，而她事後除了轉發90則以上的限動，更於今(19日)以雙語寫下在台心聲，並透露下次來台的時間點。

李多慧近日結束在台行程返韓，豈料有網友在Dcard發文稱李多慧的在台限時動態都消失了，引發討論。對此，李多慧昨(18日)晚在IG上一連發出多張照片，更在深夜連發90則以上的限時動態，甚至持續到隔天19日清晨5點都還在轉發，看似以此舉回應網友的質疑聲。

此外，李多慧於今日中午在IG上以韓文、中文等兩版文字寫下在台心聲，表示：「初登板平安的結束了，感謝很多台灣粉絲的應援！讓我覺得很幸福也很感動。」並希望粉絲們以後也能繼續支持她，並透露下次來台的時間點，「我們5月再見，樂天桃猿加油！」

貼文PO出後，短短時間便吸引多達14萬人爭相前來朝聖，除了啦啦隊各女神紛紛喊話「下次見」，網友們也留言寫下：「進場看多慧，期中考讓你都會」、「非常期待你5月份再度來台應援，加油」、「好想去看」、「看了妳的影片和照片，感覺好療癒喔。」