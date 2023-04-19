新北市長侯友宜近日閃電宣布出訪新加坡，引發熱議。媒體人謝寒冰今(19日)在《盧秀芳辣晚報》節目表示，新加坡對侯友宜來講，可能只是一個會前會或模擬考，最重要的是他要怎麼安排去訪美，這對他國際上的歷練是很好的練習機會，且這樣友好式的會面不可能扣分。對新加坡總理李顯龍來說，最希望的是亞太地區和平，他可以分享處理美中事務的經驗，甚至把侯的想法透露給中國大陸或美國知道，對侯友宜都不錯。

「新加坡當然是個安全牌啦！」謝寒冰表示，一方面新加坡跟我們的關係一直不錯，而且他跟中國大陸關係也不錯，跟美國的關係也不錯，所以他是非常厲害，親身實踐什麼叫三角形的一個國家，而且人家還操作得非常非常好。所以新加坡有很多值得我們借鏡的地方，一個彈丸之地能夠爬到今天在國際上的地位，他在東南亞可說是舉足輕重，這當然值得學習。

謝寒冰指出，但是新加坡對侯友宜來講，可能只是一個會前會，是一個模擬考而已。因為對侯友宜來講，最重要的是他要怎麼安排去訪美，然後美國人那邊會有什麼反應。一般來說，會認為侯友宜可能缺乏這樣國際上的歷練，這對他來講是一個很好的練習的機會。

謝寒冰提到，因為這種都是行禮如儀的事情，雙方要達成什麼重大的外交突破也不可能，那這個就是友好式的一個會面，對侯友宜來講，頂多加分加沒很多，不可能會扣分。

謝寒冰強調，新加坡一直試圖在台灣跟大陸，還有美國之間找一個平衡點，雖然最近可能很多人認為說，新加坡怎麼那麼偏老共？其實對李顯龍來講，他希望的是整個亞太地區都很和平，這樣對新加坡才有最大的利益。所以剛好藉侯友宜這一次來，他也會試圖安排一下，讓侯友宜了解新加坡處理美中台這些事情的狀況，大家可以做一些經驗分享。甚至把侯友宜的想法，也可以透露給中國大陸知道，也可以透露給美國知道。這對侯友宜來講，都會是一個不錯的方向。