巷「弄」究竟怎麼唸才正確？一名爸爸表示，自己的孩子就讀國小三年級，某天他翻開孩子的語文課本赫然發現，巷「弄」的讀音竟然不是「ㄋㄨㄥˋ」，讓他感到相當訝異，笑說原來自己錯了一輩子，而貼文一出，也引來許多家長熱烈討論。

原PO在臉書社團《小一聯盟》上傳就讀國小三年級孩子的語文課本照片，發現在「比一比讀音」的單元裡，教到了「弄」的讀音，例句寫著，「我們住的巷弄（ㄌㄨㄥˋ）雖然狹小不便，但大家把環境弄（ㄋㄨㄥˋ）得十分乾淨」。

原PO這才知道，原來巷「弄」的正確讀音為「ㄌㄨㄥˋ」，自嘲唸大半輩子都錯了，開玩笑說：「小學三年級的國文太難，我去考一定不及格」。

原PO發現巷「弄」讀作「ㄌㄨㄥˋ」，直說原來自己錯了一輩子。（圖／網友葉姓網友授權使用）

貼文曝光後，引來超過千名網友的關注，紛紛留言，「現在才知道+1」、「所以不是臭奶呆發音不標準XD？」、「所以小孩功課我都隨他去，他說對就對」、「就像『強迫』我們唸2聲，我兒子他們教『ㄑㄧㄤˇ』迫」、「還好我家的地址沒有弄，不用糾結」、「我77年次，小時候就是ㄌㄨㄥˋ呢」、「這個音一直都沒改，是大家常唸錯而已，陪兒子練過字音字形的路過」。

實際查詢教育部重編國語辭典發現，巷弄的注音確實為「ㄒㄧㄤˋ ㄌㄨㄥˋ」，漢語拼音為「xiàng lòng」。