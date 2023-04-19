德國之聲(DW)報導，德國政府官方網站的消息，德國已向烏克蘭提供了首批愛國者防空飛彈系統(MIM-104 Patriots)，並且已運至基輔。愛國者是北約各國最流行的防空系統，可攔截戰鬥機、彈道飛彈和巡弋飛彈。

報導稱，這是德國向烏克蘭提供24.1億美元軍事援助的一部分，除了愛國者飛彈以外，還有16 輛 Zetros 卡車（總交付76 輛），和兩輛邊境保護車（已交付122 輛）

這是首批烏克蘭獲得的愛國者飛彈系統。早在今年2 月，美國五角大廈發言人-空軍準將萊德(Patrick Ryder)表示，愛國者系統的交付工作將加快，但他沒有提供具體細節。直到上個月，他提到烏克蘭防空部隊在美國的訓練課程結束，已返回歐洲，這就暗示愛國者系統前往烏克蘭的時間。

愛國者系統是世界首批相控陣雷達的防空系統，具有持續不斷的空域警戒能力，並導引飛彈攔截可疑的威脅目標，是世界上最有效的防空飛彈。