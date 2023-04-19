陳美鳳（中）近來積極備戰演唱會，期待與粉絲見面。（萬星傳播提供）

陳美鳳、洪榮宏、蔡小虎、龍千玉等實力派唱將，將在4月22、23日於北流開唱。66歲陳美鳳保有逆齡體態，近期積極備戰演唱會，她日前身穿白色緊身上衣，豪乳藏不住，在練舞室排練長達3小時，依舊活力滿滿，絲毫不疲累。

她自信說：「安啦，感謝秀場歲月的磨練，只是小菜，這歸功每天勤走路，一點都不累。」過往在秀場總是大秀火辣身材的她，這次已花6位數打造華麗造型，賣關子說：「機關噱頭一樣不少，首次站上北流，讓我很期待。」

她最近私下常去海邊，在當地邊走邊小聲練歌，其餘時間會多保護嗓音，生活作息照舊，「我不會刻意保持身材而節食，吃飽睡足正是我舞台演出的能量，這樣才會給粉絲好看的秀。」

陳美鳳當年以瞬間精彩變裝舞台演出被封為「秀場天后」，憶起，過去在演出時，因為造型服上有燈光當裝飾，必須帶著延長線在舞台表演，豈料身旁的舞群有時不小心踩到電源線，導致燈光瞬間暗掉，但他們當下會默契的不著痕跡的立刻再接上電源，讓節目沒有斷續的違和感，她也臨危不亂繼續演出。