郭子乾、孟耿如、余晉、胡智強、陳昭妃一起參與林口社宅公共藝術影集《省省吧！我家富貴發》卡司發布會。（粘耿豪攝）

郭子乾將飾演很會省錢的爸爸。（粘耿豪攝）

結婚生女後的孟耿如，產後正式復出拍戲，將與郭子乾、余晉、胡智強、陳昭妃等人一起參與林口社宅公共藝術喜劇影集《省省吧！我家富貴發》演出，19日在記者會上被主持人問到「省錢」之道，她幽默表示：「嫁給佼哥最省錢！不用擔心一些有的沒的！」透露自己現在物慾極低，連想買什麼都不知道，可能常待在家沒有想要裝扮，只有偶爾團購撿便宜。

被問老公黃子佼很愛買？她瞪大眼睛點頭如搗蒜，笑說：「他很誇張！」但強調他那麼辛苦工作也需要快樂的養分，自己有時會盡量阻止他，告訴他家裡真的放不下，「但他如果覺得可以紓壓，就買啊！」她透露自己小時候就滿愛存錢，媽媽說洗碗一次15元、晾衣服30元，就這樣存零用錢，甚至省下公車費走路回家，「小時候是這樣，現在沒有，還是要對自己好一點！」

是否會捨不得因拍戲與小孩長時間分開？她說先不想這塊，但一定還是希望可以回家安排、接送小孩，現在有保姆、媽媽能幫忙時就盡量幫忙，「而且佼哥改變很多，現在比較主動，晚上會願意一起哄小孩，撇開一些我睜一隻眼閉一隻眼的事，他算是主動了！進步很多！」

她說黃子佼一直都支持她做喜歡的事，她也會掌握自己的時間，決定了就會努力完成，雖然還有副業、個展要忙，但會努力安排分配。她也不希望黃子佼為家庭減少工作，覺得正常腳步就好，希望他能做他喜歡的事，不要覺得心裡委屈，只要大家心態健康，就不會有太多爭吵，她也不再覺得是自己在配合對方，「我們有經歷一點磨合期，現在都很互相幫忙，誰今天不累一點就多做一點，互相體諒」。

郭子乾說，他有私下跟孟耿如講過來人的心情，最重要的就是：「男人不要以為在外忙就是忙，家裡面的事比你們在外面忙的事更忙，回家多站在第三人角度去想，在家裡帶小孩有多忙！」並說這要有緣分的人才聽得進去。是否要錄下來給老公看？孟耿如笑答：「先不刺激他！不過他今天之後就會自己看到了」。

至於是否考慮生第二胎？她餘悸猶存地說：「再給我一點心理建設，不確定，要尊重另一半，自己一廂情願也沒有用。」坦言是「佼哥」比較不想，她也被搞得有點猶豫，因為生養小孩真的很辛苦，所以就先順其自然。郭子乾一聽則說：「她應該只有一胎，因為她應該想演戲，市場上真的缺她這樣的好演員」。

台灣首部將藝術導入社宅，歷時3年籌備的林口社宅公共藝術影集《省省吧！我家富貴發》，19舉行開鏡暨卡司發布記者會，影集由金獎製作人湯昇榮、張辰漁製作，鄧安寧監製，集結郭子乾、孟耿如、金馬最佳新演員胡智強、陳昭妃、余晉等演員參與演出，《角頭－浪流連》億萬票房導演姜瑞智和導演曾大衡共同執導。

本劇為國家住宅及都市更新中心推動的林口社宅公共藝術計畫，與擅長刻畫人性與關心社會議題的瀚草文創聯手製作期望透過喜劇手法，讓社會住宅的核心價值及家庭的真實意義，以溫暖親情的方式「哪裡有愛，哪裡就是家」，呈現多元居住的樣態。湯昇榮製作人、張辰漁製作人表示這是公共藝術第一次透過戲劇的形式來溝通，以省錢的角度切入，希望能帶給大家療癒、趣味的感受，也因為省錢是大多數人生命都曾經歷的事，會更有共鳴。

《省省吧！我家富貴發》從片名即定調喜劇風格，一家之主劉志中（郭子乾飾演）因曾被預售屋建商惡性倒閉，為了達成富貴發財、買房的夢想，甚至將家中三兄妹取名大富（余晉飾演）、大貴（胡智強飾演）與大發（陳昭妃飾演），一家人用盡方法省錢，也使出各種貪鄰居小便宜的招數，像是搶鄰居資源回收物、將鄰居單親媽媽可芳（孟耿如飾演）當成大發的免費保姆等眾多小氣行徑，而劉家也在⻑期占鄰便宜的過程中，發現了不同住戶們埋藏的內心事，漸漸培養出如同家人一般的感情。至於郭子乾的劇中另一半，因戲份吃重，製作人坦言還在積極物色中，希望是讓大家覺得驚喜的人選。