成立23年的愛爾麗集團長期支持國內體育活動，愛爾麗醫療集團總裁常如山也獲中華帕拉林匹克總會，頒增「公益親善大使」，並於19日下午舉辦授證儀式。

常如山致詞時表示，公司最大資產是「人」，因此以人為出發點，希望幫助台灣更好，他並以父親的叮嚀：「有能力時就要對國家社會付出。」大力支持國內體育，希望可以看到更多台灣選手在國際體壇發光。

愛爾麗集團之前由執行長劉怡萱代表常如山擔任代理領隊率領中華男籃隊出賽2022年亞洲盃男籃資格賽，也有贊助跨聯盟籃球賽、綜合格鬥WOTD、111年度國民小學迷你足球等賽事，現在也為台灣身障運動員出一份力。

中華帕林匹克總會會長穆閩珠表示，今年3月8日由帕總舉辦的慈善音樂會認識愛爾麗集團總裁常如山，當時常如山在與前視障運動國手、歌手蕭煌奇高歌兩曲後當場捐款100萬台幣，讓帕總獲得更多的金援，也期待在這些支持下，選手們能在國際賽帶回更多好成績。