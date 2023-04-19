2023年被視為Micro LED量產元年，錼創科技董座李允立19日表示，愈來愈多Player加入產業，對沒有加入OLED產業的面板廠、受制於OLED貨源的客戶來說，Micro LED是絕佳機會，錼創今年成本可望再銳減50％，並積極擴張客戶分布，今年甚至未來數年，營收可望維持倍數成長的續航力。

觸控展開展首日，錼創科技-KY（6854）舉行媒體茶敘，錼創董事長李允立表示，大環境不佳，但是產業仍積極投入新技術的開發，因此有愈來愈多的Player加入Micro LED產業，三星賣掉LCD工廠之後，思考投入Micro LED，台灣的面板廠沒有參與OLED，勢必投入Micro LED，因此錼創站在一個機會點上。

對於三星的角色，李允立認為，三星是大股東也是客戶，但是對錼創而言，有了三星的認可，降低其他客戶的疑慮，因此今年錼創正積極擴張客戶的分布。

此外，李允立認為，OLED處於向上發展的趨勢，對目前的LCD產業造成壓力，Micro LED對沒有投入OLED的面板廠、受制於OLED貨源的客戶，甚至對車用族群來說，OLED不符合品質的期待，這三方都希望更新的技術出現，因此包括歐美車廠、亞洲的電子廠有醞釀發展Micro LED技術的趨勢。

但現實是，產業的產能不足，錼創的產能已經爆了，但錼創的產能很小，因此擴張產能是產業發展的必經之痛，必須結合產業鏈大量投產，錼創將把技術、設備、Know-How給合作夥伴，提供產業界快速擴張產能的捷徑，這對錼創跟客戶都有利。

錼創去年成本已經降低40～50％，李允立預估，今年將會再銳減50％，今年被定位為Micro LED元年，預期Micro LED手錶及電視可進入銷售階段，車用Micro LED則進入Design in階段，三至五年後新車產品可望問世。

李允立也強調，錼創轉虧為盈的時間點可望符合期待，今年甚至未來數年，營收倍數成長的目標不便。