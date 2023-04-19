謝欣穎擔任公益大使，力挺唐寶寶。（唐氏症基金會提供）

謝欣穎19日擔任公益大使現身唐氏症基金會母親活動，以行動支持唐寶寶。她在熱播的實境節目《光露營就很忙了》中，一開始就拿著「神祕飲料」現身，卻被發現裡面是清酒，她笑說其實清酒只有一成，其他都是水，是杯很淡的「酒水」。至於為何一大早就開喝，因為她怕自己放不開表現不夠好所以超緊張，想沾沾味道，靠那杯「酒水」讓自己放鬆一點。

謝欣穎笑說，前幾天打開節目看，剛好看到這一段，發現自己有點太嗨，很怕自己露出本性，把私底下那面表現出來，所以只看了5分鐘就不再敢看，趕緊把電視關掉，「我真的過不了這一關」，還好工作人員紛紛大讚她表現很可愛，而且玩遊戲、煮料理過程都超正常，她才釋懷。

整個節目錄下來，她滿喜歡郭雪芙想把事情做到最好，除了很認真玩遊戲，還可以大方宣示自己的勝負心很強，讓她覺得很棒。她也笑說透過這次錄影才知道原來江宜蓉另一面，「我不知道原來她這麼『囉嗦』耶」，江遇到不懂或不會做的就會講出來，所以格外話多，讓她覺得好可愛。大家在玩遊戲時意外很放得開，也讓謝欣穎相當意外，她笑說：「可能是因為我自己放不開吧！」

她在節目中歷經3小時烹煮料理後，吃飯時手不停抖，她透露平常最拿手的料理是大阪燒，笑說這是一道清冰箱的減重料理，澱粉很少加上自己會放很多高麗菜跟其他料，男友王柏傑也吃過，不過目前只有這道料理獲得他認可，其他料理他就是「加減吃」。她之前因鑽研生酮飲食愛上白花椰泥，被王柏傑嫌棄「菜味太重了」，因為王柏傑愛下廚，她也樂得輕鬆就交給他處理，最常吃到就是蛤蜊絲瓜跟蛤蜊雞湯，因為蛤蜊是王柏傑的最愛。

母親節將至，謝欣穎說由於家裡有4個小孩，加上媽媽還要忙著開店做生意，所以得喬好全家人可以到齊的時間，通常就是全家人一起吃飯慶祝，因為小弟5月中生日，有時候還會母親節跟小弟慶生一起過，男友王柏傑如果時間可以，也會一起參加聚會吃飯，相對的如果王柏傑家裡過母親節，自己時間可以也會出席表示一下心意，只是今年因為時間都還沒確定，所以還不知道能否一起過節。

謝欣穎除了用行動支持唐寶寶，也分享自己參與製做基金會手工皂的體驗，她本來以為自己可以做得很好，沒想到不管是擦皂還是包裝都有難度，但一旁擔任小老師的唐氏症青年卻很快就能完成，自己卻要花上半小時才能做完，當下她只好一直追製作秘訣，還好一旁小老師不只很有耐心，還安慰她：「我不會對你那麼嚴厲！」十分可愛的回應讓她備感窩心。今天記者會現場，基金會特別安排唐寶寶在現場嘉賓中找出照顧他長大的81歲阿嬤，並對阿嬤大聲說愛，阿嬤也大方回應說出對孫兒的祝福與期望，嬤孫兩人的真誠互動，讓一旁的謝欣穎被感動到當場哽咽拭淚，謝欣穎說：「也太揪心了！」