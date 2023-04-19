大陸藝人王鶴棣和女星虞書欣合作的電視劇《蒼蘭訣》火遍全網，讓王鶴棣一躍成為高人氣小生，邀約合作不斷，參演劇集都取得不錯成績，他在螢幕上為人熱情，與別人相處融洽，被粉絲誇讚社交能力好；近日有網友爆料王鶴棣在拍戲時辱罵群演，隨後工作人員出面揭露王鶴棣私下狀態。

近日，有網友爆料曾當過群演，該戲主演之一是王鶴棣，由於群演需要在主角身後不斷走動當背景板，該網友稱王鶴棣拍戲一直重拍，拍到腳走痛了都還沒演好，導演似乎仍不滿意狀態，沒有讓大家休息直接再來一遍，此時王鶴棣用不屑的語氣罵群演「傻X」，該爆料沒有拿出實質性證據，有網友也附和透露朋友是群演，現場聽到王鶴棣罵女生，還把人罵哭。

對此，一位工作人員看不下去反擊：「真的有被氣到，作為跟棣棣合作了兩年的工作人員，看造謠覺得太荒謬了。去年桃花塢大家就都很喜歡棣棣，是個有禮貌又可愛的陽光大男孩，又不事兒又不作。」直言王鶴棣火了之後還是和從前一樣，甚至比過去更可愛了。 目前已經有稱王鶴棣罵人的網友發出道歉信，表示自己發出的內容是編造。

許多粉絲表示：「主要這次的手段惡毒在哪裡呢，就是通篇碼字爆料吸引網友愛看熱鬧的心態詞條也是汙名化，包漿的圖片說明已經埋線很久，造謠原貼已經刪除無法追根溯源，真的很難為了證明一件根本不存在的事情是假的去舉證...啞巴吃悶虧了這次」、「謝謝發聲，棣棣真的是個非常好的boy」、「造謠他人品真的很無語」。