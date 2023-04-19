宜蘭縣彭姓女消防員去年底在分隊寢室洗澡，遭闖入的男同仁看光，身心受創鼓起勇氣申訴，卻受消防局霸凌，且因急性創傷壓力反應需請假休養，又百般刁難不給病假，身心在無法承受下被迫離職，彭哽咽說，她到底做錯什麼；消防局今（19日）回應，皆依規定處理，當事人如有任何疑義，請循行政流程提出申訴。

立委王婉諭、高嘉瑜與消防員工作權益促進協會今陪同彭女召開記者會，指消防局不當處置職場性騷擾案，認定彭備勤時間未出勤，不符合公傷假的規定，且無視醫師診斷，認為她的身心狀態正常，又適逢春節期間人力不足，百般刁難請病假部分。

彭說，原主管幫她上呈病假後就遭調職，新主管更是言語刺激、行為壓迫，認為她沒有那麼嚴重！還要機關同仁親眼評斷她的病情，不停的情緒勒索，「大家都在罵妳請假」、「妳回來也不會給你好臉色看」、「妳已經成為箭靶了」、「妳要回來給同仁一個交代」等話語，不斷駁回病假單，強調表訂須上班，沒上班就是曠職。

遂彭女於1月8、9日返隊上班，病情惡化需要住院治療，連住院期間都遭消防局質疑打壓，新主管甚至要求醫師拍她在病房的照片，證實是否有住院；彭2月提出留職停薪卻遭拒，因此於3月被迫提出辭呈。

消防局回應，事件發生後即召開性騷擾防治委員會調查，該被申訴人遭記2小過，隔日馬上調離原單位；而彭女事發時，雖備勤屬上班時間，但未出勤在寢室休息，故未達公傷假標準，後續申請補休、病假、休假的3個月期間，消防局都有提供心理諮商輔導，並前往探視。

消防局表示，彭女請假期間有嘗試幫助她盡快返回工作岡位，並沒有強迫離職，2月10日是由家人代提離職，有試著挽回，但彭女仍於3月提出辭呈。若彭對調查、請假事宜有任何疑義，請遵循行政流程提出申訴。