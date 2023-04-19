日盛租賃合併台駿租賃之後，在4月17日已取得股票公開發行，19日該公司董事會通過在5月29日召開股東會，討論該公司辦理現金增資新股及申請股票上市案，以及原股東全數放棄認股權利案。

日盛台駿租賃公司目前二大股東是王道銀行占比是44.47％，日盛陳家49.14％多，其他股權幾乎是日盛租賃員工持有，未來將用增資股上市，原股東都不會認購，所有增資股依股票上市規定作股權分散。

依台灣證券交易所上市規定，申請股票上市之發行公司需合乎「股權分散」規定才能上市，在股權分散條款部分，其記名股東人數需要在1,000人以上，公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數不少於500人且其所持股份合計占發行股份總額百分之二十以上或滿一千萬股者。

在日盛台駿租賃公司5月29日股東會除了討論股票上市案、現金增資案發行新股為初次上市前公開承銷之股份來源、原股東全數放棄認股權利案外，在此次股東會也將進行董事選舉，全面改選該公司第22屆董事案。

由於日盛台駿租賃公司在4月17日已是公開發行公司，日盛台駿表示，按照規定該公司會在30日內上傳財務報表，從5月開始也會在10日前上傳每月的營運數字。