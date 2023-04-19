開車族看過來！工研院今天在「2023年Touch Taiwan」，展示與國內面板大廠共同研發、全球首創的「高透明顯示系統」，其穿透率達85％以上，是韓廠的2倍。現場並展示與友達合作，用此高透明顯示銀幕開發的「智慧座艙系統」，目前已獲歐系車廠合作採用，預計2年內上市，搶攻上千億元商機。

此外，這項技術也與國立海洋科技博物館合作，將於今年暑假在大型水族缸上打造高達165吋的顯示互動系統，未來更可應用在運動賽事、博物館、畫廊等多元場域，民眾除透過高透明螢幕觀賽、觀展外，也能從玻璃上同步獲取多元資訊。

經濟部技術處今(19)日在2023年Touch Taiwan科專成果主題館中，展示23項智慧顯示創新科技。技術處處長邱求慧對面板產業期許：「台灣不要去拚低階產品！」

他說目前大陸面板全球市佔率達67％，台灣目前為18％，略勝日韓的15％，面對低價競爭，產業需發展高階車用面板等高附加價值產品，其價格是一般面板3倍以上，如此才能在全球競爭下彎道超車。

工研院今天在現場展示與友達合作的「智慧座艙駕駛感知系統」，以此穿透率達85％的高透明投影顯示，還有較傳統按鍵重量減輕40％的立體化觸控按鍵，讓駕駛方便觀看各式交通資訊、直覺操控；方向盤更整合「非皮膚接觸式感測技術」，只要手握方向盤即可感測心跳，精準度與醫療器材相當，進而反映出駕駛緊張的心理壓力，並在儀錶板上顯示，能提升行車安全。

工研院電子與光電系統研究所副所長李正中說明，現行汽車HUD(抬頭顯示器)，是投影在前方一塊黑玻上，顏色較暗面積較小，通常只能在駕駛人正前方，其穿透率也僅30％到40％左右。但是透過在車窗內嵌入研發的「透明投影膜」，穿透率可以提升到85％，優於國內法規前檔需70％的限制，為目前全球最高。未來可以把導航、行車資訊大面積投影在前檔上，又不影響開車者路況判別。

除了高透明顯示銀幕外，工研院也研發出「抗暈眩資訊顯示技術」，獲得台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)頒發的「智慧顯示應用大賞」肯定，透過整合景物GPS座標定位與使用者視線追蹤，可依乘客視線提供正確景物導覽資訊，在移動的交通工具上也不暈眩，去年底已與友達光電合作，將透明Micro LED智慧窗正式導入高雄亞灣智慧渡輪。