寶雅正式推出的全新店型POYA Beauty，目前POYA Beauty門市共有七家，2023年隨著邊境解封，且民眾生活回歸常態，社交活動增加、口罩禁令陸續放寬，民眾對於美妝商品需求可望逐漸增加，POYA Beauty將搶攻疫後美妝商機。

法人指出，2023年寶雅預定展店35～40家，總店數規模達355～360店，其中，商場店會以POYA Beauty為主，街邊店則視情況而定；寶雅2022年同店銷售成長率（SSSG）正成長，2023年可望維持中個位數增長；寶家2022年調整定位，持續小虧，2023年展店七至八家，採購效益將在第二季至下半年陸續發酵，虧損縮小。

就商品結構來看，POYA Beauty以擴大彩妝、保養品，以及醫美等品項為主，美妝占比50％以上，較傳統寶雅高。企業識別設計來看，POYA Beauty有別於傳統寶雅的桃紅色系，採用柔和色系的甜美粉色，更貼近年輕消費族群。

法人指出，隨著邊境解封且口罩禁令逐步放寬，加上POYA Beauty可望搶攻疫後美妝商機，預期寶雅營運可望穩健成長，預估2023年營收221.8億元，年增13.88％，每股稅後純益（EPS）23.63元。