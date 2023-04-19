志強-KY去年受惠世足賽加持，帶動足球鞋銷售暢旺，每股大賺9.22元，每股將配息5元，獲利與股利均創下歷史新高。志強-KY今日收盤價72.20元，小跌0.6元、跌幅約0.82％。

不過，受到品牌客戶還在拚去化庫存影響，多數製鞋業者認為，景氣可能要到第二季、甚至下半年才會明朗化。不過，法人表示，觀察Nike財報，雖然庫存及成本增加，但營收與獲利表現仍優於預期，且隨著大陸市場全面解封，消費力逐步增溫，將有利於帶動製鞋業的景氣回春。