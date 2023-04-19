志強-KY去年受惠世足賽加持，帶動足球鞋銷售暢旺，每股大賺9.22元，每股將配息5元，獲利與股利均創下歷史新高。志強-KY今日收盤價72.20元，小跌0.6元、跌幅約0.82％。
不過，受到品牌客戶還在拚去化庫存影響，多數製鞋業者認為，景氣可能要到第二季、甚至下半年才會明朗化。不過，法人表示，觀察Nike財報，雖然庫存及成本增加，但營收與獲利表現仍優於預期，且隨著大陸市場全面解封，消費力逐步增溫，將有利於帶動製鞋業的景氣回春。
受到全球鞋類零售市場庫存攀高影響，品牌客戶自去年第四季開始調整訂單、拚去化庫存，製鞋大廠志強-KY（6768）今（19）日公布第一季財報，合併營收為新台幣33.7億元，季減29.5％，年減10.7％；稅後純益新台幣0.4億元，季減87.5％，EPS僅0.23元，較去年同期的1.78元，年減87.6％。
志強-KY去年受惠世足賽加持，帶動足球鞋銷售暢旺，每股大賺9.22元，每股將配息5元，獲利與股利均創下歷史新高。志強-KY今日收盤價72.20元，小跌0.6元、跌幅約0.82％。
不過，受到品牌客戶還在拚去化庫存影響，多數製鞋業者認為，景氣可能要到第二季、甚至下半年才會明朗化。不過，法人表示，觀察Nike財報，雖然庫存及成本增加，但營收與獲利表現仍優於預期，且隨著大陸市場全面解封，消費力逐步增溫，將有利於帶動製鞋業的景氣回春。
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