餐廳裝潢各有特色，有些明亮有些昏暗，一名網友上網發問，有許多餐廳使用黑色裝潢，讓他感覺很有壓迫感，不解為什麼用黑色裝潢，就有室內設計師出來解惑，並非是為了耐髒。

一名網友在PTT八卦板發問，自己吃過許多餐廳，發現很多都喜歡把裝潢塗成黑黑的，牆壁、地板、天花板、沙發、廁所都是黑的，認為理論上黑色看起來會讓空間變小，更有壓迫感，好奇為什麼餐廳會使用黑色做裝潢。

貼文引起網友熱議，許多人推測是耐髒，「淺色舊的快，除非你常花錢維持，店家就不想花錢」、「白的會變黃黃噁噁的，黑黑的比較好養」、「因為髒了看不出來」、「工業風省錢」、「淺色牆髒汙會很顯眼，維護成本很高」。

最後有內行網友出面解答，用黑色其實不是怕髒，「跟環境心理學有關，環境越暗越有安定感，可以待比較久。小弟設計師，不用謝我了」、「太閃亮會影響食慾，所以那種吃到飽都閃瞎你」。