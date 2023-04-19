因台塑化汽電共生機組破管，加上高溫用電飆高，台電昨緊急動用用「需量競價」措施因應，每度最高給到10元請工廠抑低用電，最終將備轉容量率維持住7％，但今也遭立委質疑「怎麼4月就開始缺電？」。對此台電急說明，需量反應措施行之有年，當遇機組無預期故障等突發事件時，可以相關輔助措施穩定供電，報價也有5、6元，並非每度都10元。

台電表示，需量反應措施自1979年起推動，行之有年，為日本、韓國、美國、英國等各國電業普遍採行的作法。台電持續推陳出新不同需量反應措施，例如需量競價、時間電價、計畫性調整用電措施、即時性調整用電措施等。

其中需量競價是2015年推出，由用戶提報願意減少的用電自訂回饋價格，與其他參與用戶及台電發電機組相互競價，得標後依約配合減少用電，可依報價下期扣減電費。

台電表示，當機組無預期故障等突發事件時，備轉容量就是坐板凳待命的發電機組，昨(18)日是因民間汽電共生機組故障，除調度其他機組支援外，另外就以時間電價、輔助服務及需量反應等措施輔助，確保供電穩定。

但需量競價因為以高昂價格收購頻遭質疑，台電解釋，並非每度電都以10元收購，依規定是每度「最高」報價可以達到10元，也有可能報價5、6元，台電會根據負載需求收購。