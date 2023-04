🚨 #India has surpassed #China as the world’s most populous nation, according to @UN data. Check out this world #population bar chart race animation (using @f_l_o_u_r_i_s_h data visualization tool).



🇮🇳 India population - 1,428.6 million

🇨🇳China population - 1,425.7 million pic.twitter.com/PZIe90A2Hy