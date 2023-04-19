聯合國週三（19日）發布的數據顯示「世界人口最多的國家」即將有變，印度人口預計今年6月底前「超車」中國大陸約290萬人，屆時將以14億2860萬的人口數稱霸全球，中國大陸估以14億2570萬人居次。

🚨 #India has surpassed #China as the world’s most populous nation, according to @UN data. Check out this world #population bar chart race animation (using @f_l_o_u_r_i_s_h data visualization tool).



🇮🇳 India population - 1,428.6 million

🇨🇳China population - 1,425.7 million pic.twitter.com/PZIe90A2Hy — MacroMicro (@MacroMicroMe) April 19, 2023

美聯社報導，從1950年聯合國開始統計全球人口以來，中國大陸一直是人口最多的國家，直到近年中國生育率明顯下降，印度取而代之的速度才逐漸加快。全球人口現約80億，中、印兩國的人口均為14億多人，兩國加總已佔全球逾3分之1。第三名是美國，估計6月時人口3.4億，與中、印差距很大。這些數據反映出今年2月前可取得的資訊。

人口統計學家說，受限於人口數據，無法提出精確的「超車」時間點。聯合國人口統計官員表示，由於中、印兩國數據並不精確，加上印度最近一次人口統計是2011年執行、原本2021年要做的人口普查因新冠疫情而延後，因此不可能精準研判印度人口何時超越中國。

聯合國預估今年6月底之前印度就會成為世界人口第一大國。

中國大陸7年前已廢除「一胎化」政策，現仍難以避免人口老化與成長停滯的局面。

印度的人口相對年輕許多，生育率也比較高，過去30年間嬰兒死亡率也見下降；不過，印度的生育率也呈遞減趨勢，世界銀行數據顯示，1960年印度每名婦女平均生育5胎，到了2020年平均只生2胎。

印度人口持續成長也可能在社會、經濟兩大層面帶來改變。聯合國統計，全球15至24歲年輕族群人口以印度居冠，大約2.54億人。專家指出，龐大的年輕族群代表國家勞動力持續擴增，有助於未來幾十年間國力成長。不過，倘若印度年輕人口繼續增加卻沒有充分就業，這個特色很快就會變成一種負擔。

聯合國人口基金會也調查了1007名印度人的意見，思考人口變動現象時63%對於經濟議題表示憂心，其次為環境、健康、人權。

陸方外交部發言人汪文斌回應，一個國家的「人口紅利」，既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才。他說，中國的「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」正在形成，發展動力依舊強勁。