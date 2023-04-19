遠東巨城生日同慶母親節，推出「超級369」刷卡消費最狂回饋。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心歡慶生日也要寵愛媽咪，全台獨家「超級369」重磅回歸，購物刷卡刷出最高9％回饋，滿千抽各式按摩家電、高消費滿額iPhone 14 Pro Max大方送，搭配流行服飾5折、精選鞋類3.5折起、美妝保養限量組合下殺2.8折，大小家電指定品牌、輕奢珠寶、名錶配件享獨家優惠滿萬抵千再送精選好禮。

巨城指出，即日起至5月14日，巨城攜手11家指定銀行推出「超級369」，加入巨城APP會員於活動期間單卡刷卡不限日期累計消費滿8000元以上回饋3％、滿8萬元回饋6％、滿18萬元以上回饋9％電子抵用券，現刷線換省時又方便，同步享銀行滿額禮回饋多更多。

活動期間單筆消費滿2000元以上即有機會抽中按摩椅、滾足樂、眼部按摩器等各式家電，全館當日累計消費滿30萬元即可兌換iPhone 14 Pro Max，巨城VIP再獨享專屬滿萬送仟消費滿額贈；持HAPPY GO卡指定消費滿額還可兌換來店禮，使用HAPPY GO Pay三重好禮還有點數最高12倍送。

即日起加入巨城APP新會員即贈購物抵用券、4月30日前不限消費金額天天抽仟元購物金，5月1日起連續3個月巨城再加碼APP線上扣HAPPY GO點數有機會抽東京來回機票，消費滿額再抽萬元購物券，還可參加線上扭扭樂挑戰美味輕食買一送一，超多優惠好禮還拿不完。

話題新櫃搶鮮登場，7F主題餐廳重量級生力軍「鬥牛士經典牛排」隆重開幕，1F國際品牌改裝再進化，時尚運動版圖最齊全潮流新品全球同步上架，5月將迎來全球最大瑜珈運動服飾品牌「lululemon」。

以New Balance創始年1906為名的全新型態「NB1906」，集結指標性話題聯名商品、特殊配色鞋履及專為亞洲市場打造的機能服飾等，全面展現New Balance轉變與創新的態度。還有人氣時尚單品「Calvin Klein」、百年經典法國麵包下午茶「PAUL」、世界頂級沐浴保養香氛「SABON」都將陸續以全新店型登場。

巨城每周末有一系列熱鬧活動，有街頭特技音樂表演、母親節DIY手作體驗、吉祥物阿Mall帶著全新Mall妹與粉絲見面互動玩樂，5月13日還有一年一度的「媽咪馨光大道歌唱比賽」溫馨獻唱，號召愛唱歌的媽媽相揪家人站上舞台高歌一曲留下美好回憶。