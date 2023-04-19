ChatGPT在全球颳起旋風，面對AI人工智慧應用與大數據分析技術已成趨勢，伴隨的資訊安全防護工作更顯重要。震旦（2373）集團旗下震旦雲通過ISO27001國際資安認證，符合全球最新資訊安全及系統管理標準，為企業資安提供全面性保護，是顧客最佳永續夥伴。

當企業進行數位轉型時，除發展各項進程外，完善資安防護工作更是當務之急。震旦雲「AI面試」及「人資系統」通過ISO27001各資安管理項目認證，透過國際間最完善、全面、堅強的資安防護系統，能有效保護企業資訊資源安全，協助資訊化進程發展。

對於組織內保證達成資安管理三大目標承諾：「機密性」確保資訊不被未經授權之人員閱覽或修改；「完整性」達成資訊在傳輸和儲存過程中不被修改或破壞；「可用性」要求組織實施適當之安全控制措施，如數據備分、加密、存取控制、身份驗證、緊急恢復計畫等，以確保數據在需要時可用。ISO27001旨在使組織提供系統性和持續性的措施，以降低風險、管理訊息安全，讓資安全面升級與國際接軌。

數位轉型與ESG發展是企業追求永續的必經之路，震旦雲AI面試系統可結合AI和大數據分析技術，提升產業運用效益，目前已獲得許多知名科技業、製造業、金控集團採用，提升人才甄選效率和精準度。透過ISO27001國際資安防護機制，消弭個資外洩風險，為企業營運與商業機敏資料提供全面性的保護，提供顧客安全無虞的系統環境及營運不中斷的永續服務。

震旦雲AI面試系統除可減少企業招募成本、排除主觀認知偏誤，對面試者進行更全面和客觀的評估；累積之數據資料更可建立模型分析，提供企業招聘和人才管理的優化建議，獲取豐富的人才洞察，相較傳統面試更能精準篩選人才，發揮最佳效益、為企業提供最佳戰力。