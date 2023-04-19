1名OL走在斑馬線上，差點被1輛左轉的休旅車撞擊，所幸OL「扭腰一閃」，及時閃過。（翻攝自爆料公社）

這車主是在睡覺嗎？有名OL走在彰化縣彰化市華山路的斑馬線上，沒想到有輛休旅車疑未注意斑馬線上有行人，且未煞停禮讓直接往前開，嚇得這位OL「扭腰一閃」，差點就被休旅車撞到噴飛，事發後，該休旅車也揚長離開；這段影片也在網路上曝光，網友直呼「行人地獄要變成行人煉獄了」、「政府應該改革做法！不然地獄斑馬線每天都會」。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段影片，拍攝地點位於彰化縣彰化市華山路與民族路口，從影片中可見，有名OL待綠燈亮起後，走在跨越民族路斑馬線上，不料，有輛休旅車左轉疑似未注意有行人通過，便直接往前開，而該名OL發現後，「扭腰一閃」趕緊閃避，沒想到，揚長而去的休旅車，還違停在路邊；驚險場景也讓原PO罵翻「真的有夠誇張，開車都不看路的嗎？怎麼忍心差點撞飛OL小姐姐」。

影片一出，網友紛紛留言表示「還好啦 ！行人地獄日常，然後最後還違停，跟本集三寶於一身」、「好腰力」、「行人地獄要變成行人煉獄了」、「這個貴了，呵呵」、「阿娘喂這車主是在睡覺嗎？」、「啊！一定會說是abcde柱啦」、「檢舉未禮讓行人」、「真的很兩極！政府應該改革做法！不然地獄斑馬線每天都會」。