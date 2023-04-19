基隆一名人夫發現妻子2021年10個月間偷走家中70萬元現金後「離家出走」搞失蹤，進一步追查才發現妻子已陸續盜領他280萬元的存款，氣到向法院訴求離婚；法庭認為雙方分居已久，夫妻關係早已不復存在，因此判准2人離婚。不過，婆婆出庭時透露，媳婦曾在某天半夜打電話給她，祝賀「生日快樂」，此舉令人相當不解。

據判決書指出，人夫主張與妻子2015年12月結婚，2021年10月15日妻子突然竊取現金70萬元後即離家，並斷絕音信，事後他才發現妻子自2021年1月9日起至8月30日，竟陸續盜領他的存款約280萬元，且雙方分居迄今已近1年半，已然無法繼續維持婚姻，因此向法院訴求離婚。

法庭審理時，人妻經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為何聲明或陳述。

而婆婆也出庭證稱，媳婦平時都很乖，什麼事都順著家人的意思去做，看不出來她會拿到錢就跑了。事發前她曾看媳婦帶一些衣物及重要物品離開，並用一個黑色大垃圾袋裝著，雖然媳婦說是要丟掉的東西，但她覺得怪怪的因此跟下樓，不過樓下守衛說沒有看到媳婦，回家後才發現六十萬元現金不見了，「不過有一次接到媳婦半夜打電話給我，祝我生日快樂，講完就掛掉電話」。

法官認為雙方分居迄今已近1年6個月，夫妻間應互相協力保持其共同生活之圓滿、安全及幸福關係，早已不復存在，且人妻不知所蹤，自難以期待雙方得以繼續維持並經營婚姻生活，因此判准2人離婚。