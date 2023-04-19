共軍於4月8日至10日舉行環台軍演，山東號航母首度在台灣東部太平洋海域參演。軍方官員也透露，前參謀總長黃曙光曾主張破解中共航母戰力的戰法，就是專打尾隨航母的補給艦，藉此打亂中共航母作戰節奏，並限制其戰術作為。對此，前大使介文汲18日「覺得擊沉補給艦或是擊沈山東艦，都是構成對中國大陸軍事艦艇的直接攻擊，會遭受到的反擊是一樣的，沒有差別」，引發討論。

介文汲18日在網路節目《深喉嚨ONLINE》中表示，「我覺得擊沉補給艦或是擊沈山東艦，都是構成對中國大陸軍事艦艇的直接攻擊，會遭受到的反擊是一樣的，沒有差別」，介文汲更接著說，「不會說因為打的是補給艦，中國大陸就不會反擊，打哪個都一樣，一定都是嚴重的後果，就是開戰；補給艦也有4萬7000噸，上面也有許多軍人，你說補給艦打完一艘還有一艘，這樣就會重創中國大陸航母的戰力？我覺得是不太成立」。

介文汲最後也強調，「中國大陸的航母這次是制空、制海、制電信，我認為按鈕一按，戰爭大概就半小時內結束，就算沒有補給，也不會立刻沒有，中國大陸如果真的動手，基本上就是速戰速決」。