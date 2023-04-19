中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮(吳函峮)，憑藉著可愛親切的形象，紅到日網被封為「台灣第一啦啦隊美少女」，人氣不俗。今(19日)她喜迎33歲生日，在社群上曬出朋友們為她慶生的照片，卻驚見她遭到「奶油洗臉」，甚至連招牌瀏海都變形的模樣。

峮峮今日迎來33歲的生日，在IG上以限時動態的方式曬出一連串朋友們為她慶生的照片，尤為引人注目的是其中一張被好友整的崩壞照，只見畫面中，她身上背著一條「HAPPY BIRTHDAY」的背帶，而頭上也戴著同樣字樣的髮箍，不過臉上卻充斥著遭奶油襲擊後的慘況，不僅臉頰上處處可見奶油的痕跡，且頭髮也失去過往的「招牌瀏海」，並四散的塌在頭上成了「條碼瀏海」。

此外，一旁的KID(林柏昇)臉上也滿是奶油的痕跡，而相關貼文也寫下：「小可愛峮峮Happy Birthday，上次弄KID被整回來啦」等字句，透露讓峮峮變成這般模樣的罪魁禍首身分，而兩人悽慘的模樣，也顯見攻勢的激烈。

貼文PO出後，也吸引不少網友在底下紛紛留言祝峮峮生日快樂，寫下：「生日大快樂」、「峮還是很可愛」、「期待影片」等字句。事實上，峮峮在轉發的限時動態中，也有曬出隊友們幫她慶生，一同享用蛋糕以及生日大餐的美照。