以為只是牙齒痛，沒想到差點出人命！急診科醫師柯世祐表示，曾有一名銀髮婆婆聲稱牙痛到急診求助，柯世祐研判婆婆有心肌梗塞的情況，得立即做心導管治療，但婆婆和家屬不願配合，正當柯世祐還在苦口婆心地解釋情況時，婆婆突然出現異狀，「嘔吐完就整個就死掉了」，所幸經過搶救保住一命，後續在心導管治療時，發現婆婆的左前降支動脈有90%堵塞，確實有心肌梗塞的情況。

醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享病例，曾有一名婆婆因牙痛來到急診室，劈頭就要求施打止痛針，柯世祐一聽連忙勸她去牙醫門診，婆婆卻直搖頭，表示已看過牙醫，除了被診斷有牙周病外，還有嚴重蛀牙，直說：「牙齒都被拔掉了」，但又因為牙齦、下巴痠痛難耐，只好掛急診求助，希望能施打止痛針緩解不適。

「理論上如果是蛀牙拔掉，應該是傷口單純的痛，不太會這樣痛」，為了保險起見，柯世祐隨即替婆婆做心電圖，發現「ST波段上升」，有心肌梗塞的情況，必須立刻送到心導管室。柯世祐頻頻關心婆婆是否有胸悶、胸痛的情況，卻都得到否定答案，讓他覺得相當納悶，會診心臟科後，更加確定要做心導管治療。

與此同時，柯世祐也要求婆婆請家屬到場，結果婆婆不斷吵著要打止痛針、還要回家煮飯，無論柯世祐如何解釋，婆婆和家屬都不願意簽署心導管同意書，還質疑「我媽說她沒有胸悶、胸痛，你們確定嗎？」柯世祐正想進一步說明時，婆婆突然稱很想吐，沒想到下秒讓柯世祐傻眼：「吐完後整個就死掉了」。

柯世祐指出，婆婆因心律不整失去生命跡象，現場醫護人員趕緊電擊並實施心肺復甦術，幸好沒過多久婆婆的脈搏和心跳逐漸恢復，而一旁的家屬才因此點頭，願意簽署心導管治療同意書。檢查後也確認，婆婆的左前降支動脈有90%堵塞，真的是心肌梗塞。

對此，柯世祐解釋，一般牙齒痛到牙科會做「吹氣試驗」，或用探針敲打尋找痠痛處，但這名婆婆的蛀牙已全數拔光，「理論上不太會這樣痛」。至此之後，柯世祐遇到脖子不舒服、肩頸痠痛的長者，都會和其他學弟叮嚀，「這個年紀到了，做個心電圖」，確認是否有心肌梗塞的風險。