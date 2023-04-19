台中捷運綠線市政府站（G9-1）土地開發案去年底歷經評選，由冠德建設股份有限公司攜手中鹿開發股份有限公司獲選市政府站（G9-1）最優申請人，今天與台中市政府完成簽約，規畫興建地上43層，樓高208公尺的開發大樓，預估投資金額合計達106.55億元。市府交通局表示，市政府站（G9-1）將打造首座生態、低碳捷運的鑽石級地標。

交通局指出，自捷運綠線通車後，交通局加速辦理捷運綠線沿線聯開招商，其中商機龐大的市政府站土地開發基地招商案，基地面積達2053坪，具土地開發基地最大、容積最高等優勢，招商獲熱烈迴響。

交通局長葉昭甫指出，市政府站（G9-1）位於七期台灣大道與文心路兩條主要幹道交叉口，除與捷運綠線出入口共構外，未來捷運藍線將於此處共站轉乘，也是台中捷運藍、綠線唯一轉乘車站，目前已通車的綠線運量持續穩健成長，台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規劃報告也於今年2月20日通過交通部審查，正報請行政院核定中。

交通局表示，冠德建設2014年即投資興建台中捷運土地開發首案「文華高中站」，並於2021年完工，同年再度爭取四維國小站投資權，目前已完成規畫設計，預訂近期可領得建造執照，這次與中鹿開發合作打造台中首座結合商場、辦公與旅宿生態捷運複合地標，透過多元使用引進人流，也能凝聚捷運客源拚經濟，實現大眾運輸導向城市發展榮景。

葉昭甫提到，看好台中持續蓬勃發展，捷運綠線沿線場站招商引資，吸引很多投資人詢問，繼G9-1成功招商後，市政府站G9-2為台中捷運綠線壓軸場站，區位條件與G9-1條件相當，基地較精緻，近期將接續推出招商。