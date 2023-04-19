台海情勢日趨緊張局勢升高之際，為強化國軍戰力，有媒體報導美印太司令部將派遣兩百名訓練教官駐台，已進駐陸軍新訓中心及後備旅，協助明年一月一日起實施的「一年義務役」訓練並提出改進做法。對此，前立委郭正亮19日就表示「到時候年輕人就等著看吧，第一次延長兵役為一年，到時一定是『唉北叫母』的聲音」，引發討論。

郭正亮19日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「幾乎篤定明年義務役，開始徵召之後，受訓一定會嚴格很多」，對於美國派200位教官駐台，郭正亮認為，「他們這麼早來就是要編教案，他一定要了解基層的實際狀況，開始對戰術的練習編教案，事實上他們就認為你沒有戰力，這些人都是有經驗的教官、班長」。

郭正亮也直呼「到時候年輕人就等著看吧」，同時郭正亮也提醒，「民進黨會玩個小手段，他會1月13日選舉結束之後，才會寄出徵兵令，照理說這個命令應該會在今年11月寄出，要讓你有45天提前，今年如果是11月寄出，那就是雞飛狗跳了，所以民進黨怕影響選舉」，郭正亮最後也說，「第一次延長兵役為一年，戰術訓練課程一定有大幅度的改變，到時一定是『唉北叫母』的聲音，因為草莓當太久了」。