李淑楨因小時候主演《魯冰花》在許多台灣觀眾心中留下深刻印象。（陳俊吉攝）

經典國片《油麻菜籽》40周年數位修復版19日舉行首映會，導演萬仁、編劇廖輝英、剪輯廖慶松，演員蘇明明、柯一正，以及許久未見的特別佳賓李淑楨均出席。萬仁回憶電影40年前並沒有首映會，因為這部片的一切都很趕，包含發生試片的拷貝濕掉、完全沒有做預告等狀況。

萬仁說當時試片，有記者跟影評人反映電影的聲音抖抖的，原來是因為趕著要送拷貝到試片室，不小心被淋濕了；萬仁更說，當年電影上映完全沒有時間製作預告，索性直接把電影的前9分鐘直接剪成預告片，更幽默的是，因為來不及做，他只好用最快的方式在預告最後加上字幕「欲知本片、請看本片」。

製作過程也是一路緊湊，萬仁說當時是請李宗盛做音樂，但因為電影的長度已來不及做更動，負責做音效的金馬獎音效大師杜篤之，只能去剪李宗盛的音樂；另電影當年也是找金馬得主廖慶松做剪輯，蘇明明回憶說，廖慶松的太太也就是在那段時間生小孩，「廖慶松跑去醫院時他太太還沒生，就又跑回來剪片，怎料在剪輯過程中小孩就生了。」

11歲演出賣座電影《魯冰花》「苦茶妹」的李淑楨，早在5歲時即演出《油麻菜籽》，早就是催淚小童星，她今到首映會現場獻花給萬仁，萬仁回憶當年合作，特別盛讚她的神哭戲，當時她的一雙水汪汪大眼睛，竟能忍耐19秒不眨眼，讓淚眼一直在眼眶打轉，如此惹人愛憐不捨的演出，讓當年台港觀眾哭出千萬票房佳績。