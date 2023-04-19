根據規劃，除五樓招商由裕隆自行進行，另有地下一樓至四樓由誠品招商，六樓商場及七、八樓影城則由威秀負責。裕隆表示，目前兩家合作業者招商進度也都如預期，除確定將於9月開幕，未來每三年也會有一定抽成比例調整，以保底抽成方式，將可確保未來收入無虞。

法人也關切裕隆電動車發展進度，裕隆指出，主要透過與鴻華先進合作，自有品牌納智捷N7電動車目前都按照相關進度進行，三義廠的N7產線也已經完工開始試做，三義廠產能可達到5.5萬輛。

去年由於轉投資新安東京採保守原則帳上認列虧損500億元，裕隆也因此受到拖累出現虧損，不過，裕隆19日於法說會再重申，已全數於去年全數提列，因提列準備充足，公司在今年第一季除將恢復正常獲利之外，預估還將有幾億元的回沖利益。

為改善財務結構，裕隆於法說會中也說明，將辦理現金增資及發行可轉換公司債各7萬張，預計今年第二季完成募資。